Рауш: очень рад, что приехал в сборную, игроки в России хорошие

Защитник «Кёльна» Константин Рауш после тренировки в составе сборной России ответил на вопросы журналистов.
«Всё сегодня было хорошо. Очень рад, что приехал. Нужно время ещё, чтобы познакомиться. А так, всё нормально было. Игроки в России хорошие. Это была первая тренировка, и рано ещё говорить о какой-то разнице между Россией и Европой. Сама тренировка была хорошая. Многие устали после прошедшего тура РФПЛ. Это было видно. Удивился ли я, когда позвонил Черчесов? Да, конечно. Я был очень рад, когда он позвонил мне, и очень рад, что я сегодня тут.
В Германии не показывают российский футбол. Я слежу за РФПЛ, но у нас смотрят английский, испанский и свой чемпионаты. Российский мало.
Мне без разницы, в какой схеме играть. Хоть в три защитника, хоть в четыре. В моей команде тоже по такой системе играем. Так что я привык", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.