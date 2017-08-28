Орлов: Молло стоит и ждёт, когда ему дадут мяч, в «Зените-2» его переучивают

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» ответил на вопрос о полузащитнике «Зенита» Йоанне Молло.
«Постоянные передвижения игроков и взаимозаменяемость — это уже стиль Манчини. Вот эта круговерть, скорость для соперника всегда неожиданны. Соперники привыкают к амплуа, когда стоит игрок на месте. Вот как мы взяли Молло, которого будто привязывают к флангу. Вот он стоит и ждёт, когда ему дадут мяч. Ну это футбол давних времён. Хотя Йоан — талантливый парень, и в „Зените-2“ его переучивают», — сказал Орлов.
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