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Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о Роналду

28 августа 2017, понедельник. 19:50 Футбол

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа подшутил над журналистом после матча второго тура чемпионата Испании с «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.

Форвард Криштиану Роналду пропустил матч из-за дисквалификации, и журналист спросил у Кондогбиа, считает ли он, что мадридцам «не хватало сегодня лучшего игрока мира».

«Я не знал, что Месси играет за «Реал», — приводит ответ Кондогбиа каталонское издание Sport.es.

Кондогбиа забил второй гол «Валенсии» в матче с «Реалом».

Дубль Асенсио помог «Реалу» добиться ничьей в матче с «Валенсией»
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Валенсия ФК Реал Мадрид Жоффрей Кондогбиа Криштиану Роналду Лионель Месси
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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