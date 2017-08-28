Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о Роналду

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа подшутил над журналистом после матча второго тура чемпионата Испании с «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.
Форвард Криштиану Роналду пропустил матч из-за дисквалификации, и журналист спросил у Кондогбиа, считает ли он, что мадридцам «не хватало сегодня лучшего игрока мира».
«Я не знал, что Месси играет за «Реал», — приводит ответ Кондогбиа каталонское издание Sport.es.
Кондогбиа забил второй гол «Валенсии» в матче с «Реалом».
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