«Челси» продлил контракт с Бога и отдал его в аренду «Бирмингему»

Полузащитник Жереми Бога подписал новый трёхлетний контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Бирмингем Сити» до конца сезона-2017/18.
«20-летний полузащитник дебютировал за „Челси“ в первом матче сезона АПЛ, так как ранее прекрасно зарекомендовал себя во время предсезонного турне в Азии. Этим летом он также дебютировал за сборную Кот-д'Ивуара.
Талантливый и техничный Бога помог „синим“ выиграть чемпионат резервных команд, МКА и Юношескую Лигу УЕФА. Ранее он уже побывал в арендах во Франции и Испании», — сообщается на сайте «Челси».
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