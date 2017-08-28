Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» стоит 1500 рублей

ПФК ЦСКА опубликовал билетную программу на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой».
Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут продаваться пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем — разовые билеты на отдельные матчи.
Самый дешёвый билет на игру второго тура с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября) стоит 1500 рублей. Самый дорогой — 40 тысяч.
Стоимость билетов на матч «Спартак» — «Ливерпуль» начинается от 2 тыс. рублей