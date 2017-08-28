Широков: понимаю недовольство ЦСКА, но он проиграл «Ахмату» не из-за арбитра

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о скандале вокруг матча 8-го тура РФПЛ между «армейцами» и «Ахматом» (0:1). Единственный гол был забит с нарушением правил, так как мяч полностью покинул пределы поля, чего не зафиксировал ассистент судьи.
«Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли «армейцы», что, как правило, им несвойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да ещё и в день рождения клуба. Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство «армейцев», они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно «убивают» судьи.
Соответствует ли Васин уровню ЦСКА? Виктор Гончаренко каждый день видит работу Васина на тренировках, и раз ставит его в состав, значит уровню ЦСКА этот игрок соответствует. Вспомните, как Жору Щенникова «поливали» ещё недавно, а теперь он регулярно забивает. Братья Березуцкие тоже проходили через критику, а потом стали главными защитниками страны», — сказал эксперт «Чемпионата».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
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