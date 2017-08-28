Цорк: давно хотели видеть Ярмоленко в составе дортмундской «Боруссии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал переход в немецкую команду из киевского «Динамо» нападающего Андрея Ярмоленко.
«Андрей – игрок, которого мы хотели видеть в составе команды уже давно. Он играл на высоком уровне в клубе и в национальной сборной своей страны», — приводит слова Цорка официальный сайт «Боруссии».
Ярмоленко подписал с дортмундской командой контракт сроком на четыре года. По данным иностранных СМИ, «Боруссия» приобрела 27-летнего игрока за € 25 млн.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Ярмоленко