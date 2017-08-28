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«Селтик» вновь арендовал 20-летнего Робертса у «Манчестер Сити»

28 августа 2017, понедельник. 21:02 Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Патрик Робертс, также способный сыграть в полузащите, вернулся в чемпионат Шотландии. «Селтик» вновь арендовал 20-летнего футболиста у «горожан». Соглашение рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт шотландского клуба.

Робертс выступает за «Селтик» на правах аренды с января 2016 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Шотландии молодой футболист провёл 32 матча (20 — с первых минут), в которых забил девять голов (все — с игры) и получил одну жёлтую карточку.

Источник: Официальный сайт ФК "Селтик" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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