Фабрегас: «Челси» было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мыслями о победе над «Эвертоном» (2:0) в матче третьего тура Премьер-лиги.
«У нас были моменты, и это положительный аспект второго тайма. Отрицательный заключается в том, что мы их не реализовали, но в целом игра была очень неплохой. Мы играли надёжно и компактно и могли бы сыграть лучше во время исполнения некоторых стандартов или кроссов, но команда много работает и заслужила победу.
Мы оступились на старте в матче с «Бёрнли», и нам пришлось реабилитироваться в очень сложном матче со «шпорами». Команда продемонстрировала характер. Нам было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее», — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».
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