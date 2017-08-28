Президент «Сампдории»: «Ювентус» уже жалеет, что отказался от покупки Шика

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что «Ювентус» сожалеет об отказе от приобретения форварда Патрика Шика. 21-летний футболист близок к переходу в «Рому» за € 38 млн и уже прибыл в Рим.
«Ювентус» уже жалеет, что отказался от покупки Шика. Я знал, что это произойдёт. Шик может стать новым Франческо Тотти", — сказал Ферреро в эфире Radio Radio.
По ходу летнего трансферного окна Патрик Шик находился в шаге от перехода в «Ювентус», но трансфер не состоялся в связи с тем, что у игрока при медицинском осмотре были выявлены проблемы с сердцем.
«Рома» договорилась с «Сампдорией» о переходе Шика за € 38 млн