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Бубнов: «Ростов» на сегодняшний день посильнее «Рубина»

28 августа 2017, понедельник. 21:54 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат в матче «Зенита» с «Ростовом» (0:0) в 8-м туре РФПЛ.

«Зенит» в матче против «Ростова» выглядел примерно так, как в матче с «Рубином». «Ростов» на сегодняшний день посильнее «Рубина». Команде удалось провести хорошую селекцию. Центральная ось осталась с прошлого сезона. У них сейчас оборона выглядит очень мощно. Юсупов очень быстро и хорошо влился в состав. У «Ростова» боеспособная команда.

А «Зениту» не хватило свежести и командной скорости. Питерцы не могли прессинговать так, как в матче со «Спартаком». Если такие результаты, то получается, что качественных игроков «Зениту» не хватает. Не хватает равноценных игроков на два состава, когда начинаешь играть через два дня на третий. Против «Ростова» ротированный состав не поставишь. Вот и «Зениту» не хватило физических сил, командной скорости, и пошла потеря очков", — цитирует Бубнова «Спорт FM».

Бубнов: никто о ЦСКА не вытирает ноги
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Ростов ФК Рубин Александр Бубнов
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
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