Широков: проблема «Спартака» не в проклятии, а в результатах

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о том, смогут ли красно-белые выправить турнирное положение. После 8-го тура РФПЛ подопечные Массимо Карреры занимают девятое место, уступая «Зениту» 11 очков.
«У нас необязательно будет новый чемпион. Для «Спартака» в этом сезоне не всё ещё потеряно. К красно-белым может вернуться удача, отвернувшаяся после чемпионства, и они начнут набирать очки с тем же постоянством, с каким их теряют сейчас. Впереди двухнедельный перерыв, за который можно подготовиться и вернуть былую форму, чтобы ударно доиграть осеннюю часть чемпионата. А потом вдвойне усердно поработать на зимнем сборе и подтянуться к лидерам чемпионата.
Не пора ли „Спартаку“ резать барана на удачу? Будет странно, если спартаковцы решат зарезать барана. Не знаю, кого им резать, но проблема не в проклятии, а в результатах. Нужно возвращать удачу работой, а не ритуалами. Сейчас будет время для того, чтобы исправиться и вернуться в верхушку таблицы. «Спартак» вряд ли устраивает девятое место», — сказал эксперт «Чемпионата».