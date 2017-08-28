С. Индзаги: «Лацио» нужно как можно быстрее разобраться с Бальде Кейта

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги на пресс-конференции после выездного матча второго тура итальянской Серии А с «Кьево»(2:1) ответил на вопрос о будущем нападающего Бальде Кейта.
«Мы должны как можно быстрее узнать, чем закончится эта ситуация. Разобраться нужно как можно быстрее, потому что если он уйдёт, нам нужно будет успеть его заменить», — цитирует тренера Football Italia.
Контракт 22-летнего футболиста с «Лацио» истекает летом 2018 года. По слухам, «Тоттенхэм» готов заплатить «Лацио» за Кейта € 30 млн.
«Тоттенхэм» готов заплатить «Лацио» € 30 млн за Кейта