Жигулёв: верю, что в основе «Краснодара» будут выходить 11 воспитанников клуба

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Динамо» (2:0) в восьмом туре российской Премьер-Лиги и отметил, что верит в воспитанников клуба.
«Верю, что в будущем в основе „Краснодара“ будут выходить 11 воспитанников академии, и этого хочет наш президент. Думаю, всё будет. Клуб молодой, поэтому всё впереди. Думаю, у нас получится выполнить задуманное.
Когда я выходил на замену в матче с «Динамо», тренер сказал несколько фраз, попросил хорошо сыграть в центре, не терять мяч в простых ситуациях", — сказал Жигулёв в эфире «8-16».
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