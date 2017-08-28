Шалимов: об уходе Смолова пока не думаю, не могу об этом ничего говорить

Главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова в эфире шоу «8-16» спросили о возможном уходе нападающего Фёдора Смолова.
«Сейчас форма у Смолова намного лучше. До этого он выходил на замену, в Лиге Европы был в стартовом составе. Мы с ним разговаривали, и он сам понимает, что играл неважно. С „Динамо“ сыграл хорошо, но должен играть лучше. Однако радует, что он забил два мяча.
Готов ли я к его уходу? Не думаю пока об этом. Не могу об этом ничего говорить", — сказал Шалимов.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 2:0, а автором дубля стал Смолов, претендентами на которого этим летом назывались «Зенит» и «Спартак».
Шалимов: надеюсь, Смолов останется в «Краснодаре»