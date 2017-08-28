Ордец: «Шахтёр» отказался продавать меня в клуб первой пятёрки чемпионата Италии

Защитник «Шахтёра» Иван Ордец рассказал об интересе со стороны одного из итальянских клубов. По словам 25-летнего футболиста, „Шахтёр“ отказался от этого варианта.
«Был интерес из команды из первой пятёрки чемпионата Италии. Они разговаривали с моим агентом. Подробностей я не знаю, но „Шахтёр“ отказал», — сказал Ордец в эфире телеканала «2+2».
Первые пять позиций в турнирной таблице по итогам предыдущего сезона итальянской Серии А заняли туринский «Ювентус», «Рома», «Наполи», «Лацио» и «Аталанта».
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