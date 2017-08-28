Серхио Рамос: не считаю мысль о вручении «Золотого мяча» мне безумной

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос оценил свои шансы на то, чтобы завоевать «Золотой мяч». Рамос вспомнил итальянского защитника Фабио Каннаваро, который стал обладателем награды в 2006 году.
«В последнее время «Золотой мяч» между собой разыгрывают только Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Но его, например, выигрывал Фабио Каннаваро, поэтому я не считаю мысль о своей победе безумной. Если мне дадут «Золотой мяч», это будет исторический момент», – сказал Рамос в интервью итальянскому журналу Undici.
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