Джака признан игроком года в Швейцарии

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака получил приз лучшему игроку года в Швейцарии, сообщается на официальной странице сборной Швейцарии в социальной сети «Твиттер». 24-летний футболист впервые в карьере стал обладателем этой награды.
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович был признан лучшим тренером года, а мяч Шердана Шакири в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Польши выиграл в номинации «Гол года».
Фотография Джаки доступна на официальной странице сборной Швейцарии в социальной сети «Твиттер».