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Фанат «Краснодара»: если не накажут виновных, видимо, будем ходить на дубль

29 августа 2017, вторник. 00:14 Футбол

Представитель фанатского движения «Южная гвардия» Павел Корчагин в эфире телеканала «Царьград» рассказал о конфликте с клубным руководством. Фанаты недовольны тем, как стюарды и сотрудники ЧОПа с ними обошлись во время матча 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).

«На матче с „Амкаром“ произошла неприятная ситуация. Рядовые болельщики каким-то образом оказались на фанатском секторе, и им помешал большой флаг. Из-за этого начался конфликт. Мы с товарищами подошли к месту конфликта, и туда же подбежали сотрудники ЧОПа. Но если мы хотели этот конфликт погасить, то сотрудники ЧОПа откровенно его разжигали. Нашим ребятам почти удалось погасить конфликт без применения физической силы. После чего ко мне подбежал один из сотрудников клуба, руководящий стюардами и ЧОПом, и с оскорблениями приказал подчинённым схватить меня и ещё четверых наших ребят и увести.

Я хотел бы уточнить, что это заявление сделали не только представители нашей фанатской организации, а все активные фанаты футбольного клуба „Краснодар“. Заявление гендиректора о том, что клубу не нужны фанаты, нас немного удивило, поскольку раньше мы общались несколько в другом тоне, нам были рады. Видимо, нас просто считают инициаторами конфликта и виноватыми в нём.

Чем это может завершиться? Если руководители поймут вину своих сотрудников и попробуют наказать виновных, тогда мы с удовольствием вернёмся болеть за любимую команду. Если они до последнего будут утверждать, что те невиновны, а мы выступаем агрессорами, то, видимо, мы покинем фан-сектор и будем болеть за дубль „Краснодара“, — сказал Корчагин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Краснодар-2 ФК Краснодар Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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