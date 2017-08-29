Видич: удивлён, что Конте отпустил Матича в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мыслями о перспективах в английской команде своего соотечественника Неманьи Матича, который перешёл в стан «красных дьяволов» этим летом из «Челси».
«Это очень хороший трансфер для „МЮ“. Он топ-игрок на своей позиции, я удивлён, что Антонио Конте отпустил его. В „МЮ“ осталось не так много игроков, которые выигрывали чемпионат, поэтому победный менталитет Матича очень важен. Неманья знает, что такое давление в чемпионской гонке. Он прекрасный человек и футболист, и к тому же он из Сербии, и его зовут Неманья — это очень хорошие качества!» — цитирует Видича пресс-служба «МЮ».
Матич: чувствую, что буду игроком «Манчестер Юнайтед» долгое время