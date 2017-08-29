Бакайоко: возможный переход Дринкуотера в «Челси» не пугает меня

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал возможный переход в лондонскую команду своего коллеги по амплуа Дэниела Дринкуотера из «Лестер Сити».
«Трансфер Дринкуотера не пугает меня. Это конкуренция, думаю, она нужна каждой команде. Она заставляет тебя прогрессировать», — приводит слова Бакайоко интернет-портал Goal со ссылкой на SFR Sport.
Действующий контракт 27-летнего Дринкуотера с «Лестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость английского футболиста оценивается в € 9 млн.
«Челси» хочет купить у «Лестера» Дринкуотера