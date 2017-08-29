Эмре Мор, которым интересовался «Зенит», пройдёт медобследование в «Сельте»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор прибыл в испанский город Виго для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Сельтой», сообщает Marca. Сумма трансфера оценивается в € 13 млн.
«Сельта» выиграла борьбу за талантливого форварда у ряда европейских клубов, включая «Зенит» и «Интер». Главную роль сыграло желание футболиста попробовать свои силы в чемпионате Испании.
В прошлом сезоне Бундеслиги 20-летний турок принял участие в 12 матчах, забил один гол и отдал два результативных паса.
Агент: Эмре Мор перешёл бы в «Реал» или в «Барселону», но они не хотели его