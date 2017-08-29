Нету: надеюсь, в «Фенербахче» меня ждёт хороший этап карьеры

Защитник «Зенита» Луиш Нету прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче», сообщает Fotomac.
«Переговоры прошли успешно, и наконец у меня появилась возможность сюда приехать. Я наводил справки у Бруну Алвеша и Рауля Мейрелеша. Надеюсь, здесь меня ждёт хороший этап карьеры. Жулиано поможет мне освоиться. Теперь я могу узнать клуб получше. Слышал много хорошего о „Фенербахче“», — сказал Нету по прибытии в Турцию.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб арендует Нету за € 500 тыс. При этом у «Фенербахче» будет возможность выкупить права на португальского футболиста за € 3 млн. Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году.
«Фенербахче» объявил, что начал переговоры с «Зенитом» о трансфере Нету