Алдонин: задача-минимум ЦСКА – выход в Лигу Европы

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о своих ожиданиях от выступления армейцев и московского «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Севилья" и «Ливерпуль» — это серьёзные команды, и «Спартаку», безусловно, будет с ними непросто. Не знаю, кто из любителей футбола может назвать эту группу простой. Может быть, в соперниках у красно-белых не топ-клубы, но «Ливерпуль» — это клуб большой английской четвёрки, а «Севилья» выигрывала трижды подряд Лигу Европы и априори не может быть слабой. То, что с этими командами можно бороться за выход из группы, — это безусловно, но просто в такой группе быть не может. Начинать с матча в Мариборе — это приемлемый вариант, а дальше будет сложно с хорошо выглядящим «Ливерпулем».
У ЦСКА во многом похожая группа. «Базель», может быть, посерьёзнее, чем «Марибор», хотя за словенцами я не следил. Швейцарцы успели потрепать нервы грандам, и это лучшая команда страны. Силу «Базеля» мы знаем. Что уж говорить о «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике». Португальская команда постоянно поставляет футболистов всей Европе, а «МЮ» — это топ-клуб априори, тем более с ним работает Моуринью, включившийся в борьбу за чемпионство в Англии. Думаю, манкунианцы выглядят фаворитами в группе, а с «Бенфикой» и «Базелем» ЦСКА будет бороться за второе место. Выход в Лигу Европы — это задача-минимум", — отметил Алдонин в эфире передачи «Футбол России».