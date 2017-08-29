Зидан объявил, что «Реал» завершил летнюю трансферную кампанию

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом объявил о завершении летней трансферной кампании, сообщает Marca.
По информации издания, Зидан уведомил президента «Реала» Флорентино Переса, что его команде больше не нужны усиления.
Этим летом состав «сливочных» пополнили защитник Тео Эрнандес и полузащитник Дани Себальос, в то время как расстался «Королевский клуб» с нападающим Альваро Моратой, полузащитником Хамесом Родригесом и защитниками Данило, Фабио Коэнтрау и Пепе.
Зидан: «Реалу» не нужен ещё один форвард, в этом сезоне рассчитываю на Майораля