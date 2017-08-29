Мендеш опроверг информацию о заинтересованности «Барселоны» в услугах ди Марии

«Барселона» не намерена приобретать полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марию. Об этом сообщил агент ФИФА Жорже Мендеш, сообщает Marca.
«Неправда то, что вы пишете на этот счёт», — сказал Мендеш представителям СМИ в Барселоне.
Интересно, что Мендеш сделал такое заявление, сам не являясь агентом футболиста сборной Аргентины. Ранее испанские СМИ сообщали, что каталонский клуб не оставляет попыток приобрести ди Марию, несмотря на то что руководство французского клуба отказывается выставлять его на трансфер.