175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фогтс раскритиковал использование видеопомощника арбитра в Бундеслиге

29 августа 2017, вторник. 06:52 Футбол

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс раскритиковал применение системы видеопомощника арбитра (VAR) в Бундеслиге. VAR была применена в первых двух турах национального первенства, но, по мнению Фогтса, совершенно не нужна.

«VAR не имеет никакого смысла, если принять во внимание то, как всё это сейчас используется. Мы не можем губить этот прекрасный вид спорта. И нам не следует удивляться, если через пять-шесть лет никто не будет смотреть матчи Бундеслиги. Мы на пути к тому, что футбол не будут смотреть из-за его смехотворности», — цитирует Фогтса интернет-портал Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Берти Фогтс
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
07:28 К. Навас: игроки «Реала» из-за ничьей с «Валенсией» не должны сходить с ума
06:54 Серхио Рамос: пусть «Сантьяго Бернабеу» не освистывает ни Пике, ни кого-либо ещё
06:52 Фогтс раскритиковал использование видеопомощника арбитра в Бундеслиге
06:33 Мендеш опроверг информацию о заинтересованности «Барселоны» в услугах ди Марии
06:03 Зидан объявил, что «Реал» завершил летнюю трансферную кампанию
02:51 Алдонин: задача-минимум ЦСКА – выход в Лигу Европы
02:12 Нету: надеюсь, в «Фенербахче» меня ждёт хороший этап карьеры
02:09 Кержаков: в ЛЧ «Спартаку» и ЦСКА главное хорошо сыграть с прямыми конкурентами
02:00 Эмре Мор, которым интересовался «Зенит», пройдёт медобследование в «Сельте»
01:54 Алдонин: в этом сезоне «Зенит» может быть конкурентом самому себе
00:51 Де Брёйне: Стерлинга удалили ни за что, фанаты сами потянулись к нему
00:42 Бакайоко: возможный переход Дринкуотера в «Челси» не пугает меня
00:36 Шевченко: Ярмоленко в «Боруссии» — большой плюс для всего украинского футбола
00:25 Драгун: как недооценить Люксембург, если Беларусь не обыграла их в первом круге?
00:17 Видич: удивлён, что Конте отпустил Матича в «Манчестер Юнайтед»
00:14 Фанат «Краснодара»: если не накажут виновных, видимо, будем ходить на дубль
28 августа 2017, понедельник
23:56 «Спартак» приостановил переговоры со «Спорт Ресифи» по Эвертону Фелипе
23:48 «Монако» отказался продавать Лемара «Ливерпулю» за € 70 млн
23:41 Маркевич: в такой команде, как «Боруссия», Ярмоленко точно не потеряется
23:40 Джака признан игроком года в Швейцарии
23:30 Серхио Рамос: не считаю мысль о вручении «Золотого мяча» мне безумной
23:18 Отец Ориги: Дивок должен уйти из «Ливерпуля», чтобы получить игровую практику
23:14 Абденнур определится с будущим до полуночи, у «Зенита» шесть конкурентов
22:59 Ордец: «Шахтёр» отказался продавать меня в клуб первой пятёрки чемпионата Италии
22:40 Шалимов: об уходе Смолова пока не думаю, не могу об этом ничего говорить
22:39 Президент «Гремио»: сейчас мы не ведём переговоров о трансфере Луана
22:36 Жигулёв: верю, что в основе «Краснодара» будут выходить 11 воспитанников клуба
22:31 С. Индзаги: «Лацио» нужно как можно быстрее разобраться с Бальде Кейта
22:18 Бакайоко: Мбаппе всегда говорил мне, что однажды хочет оказаться в «ПСЖ»
22:15 Широков оценил шансы российских команд попасть в евровесну
22:09 Лукас Васкес вызван в сборную Испании вместо Витоло
22:03 Антон Миранчук: ничего брат не сказал, гад, припомню это ему
22:00 Широков: проблема «Спартака» не в проклятии, а в результатах
21:54 Бубнов: «Ростов» на сегодняшний день посильнее «Рубина»
21:45 Рэмси: если «Арсенал» хочет бороться за титул в этом сезоне, надо что-то менять
21:37 «Кальяри» предложил «Челси» бесплатно отпустить Реми
21:30 Широков назвал главного конкурента Кокорина в гонке бомбардиров
21:28 Президент «Сампдории»: «Ювентус» уже жалеет, что отказался от покупки Шика
21:18 В «Арсенале» опровергли информацию о запросе Алексиса Санчеса на трансфер
21:12 Фабрегас: «Челси» было важно выиграть два матча подряд, чтобы стать увереннее
21:02 «Селтик» вновь арендовал 20-летнего Робертса у «Манчестер Сити»
21:01 Цорк: давно хотели видеть Ярмоленко в составе дортмундской «Боруссии»
20:55 Широков: понимаю недовольство ЦСКА, но он проиграл «Ахмату» не из-за арбитра
20:43 Мандрыкин: ЦСКА был на голову сильнее «Янг Бойз», но в группе будет сложно
20:41 Первый тестовый матч на «Стадионе Калининград» пройдёт в марте
Все новости RSS
Партнерский контент