Фогтс раскритиковал использование видеопомощника арбитра в Бундеслиге

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс раскритиковал применение системы видеопомощника арбитра (VAR) в Бундеслиге. VAR была применена в первых двух турах национального первенства, но, по мнению Фогтса, совершенно не нужна.
«VAR не имеет никакого смысла, если принять во внимание то, как всё это сейчас используется. Мы не можем губить этот прекрасный вид спорта. И нам не следует удивляться, если через пять-шесть лет никто не будет смотреть матчи Бундеслиги. Мы на пути к тому, что футбол не будут смотреть из-за его смехотворности», — цитирует Фогтса интернет-портал Goal.