Серхио Рамос: пусть «Сантьяго Бернабеу» не освистывает ни Пике, ни кого-либо ещё

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что поклонники команды никогда не изменят своей позиции в отношении некоторых вещей. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» освистывают как своих игроков, так и соперников, если бывают ими недовольны. Как правило, исключений не бывает даже для суперзвёзд. В последнее время на арене «Реала» освистыванию подвергались полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл, нападающий команды Карим Бензема, а также защитник «Барселоны» Херард Пике.
«На «Сантьяго Бернабеу» ничего не изменится. Это происходило всегда и в дальнейшем также будет иметь место. «Сантьяго Бернабеу» заставляет тебя обращать внимание на требования, которые к тебе предъявляются. Иногда немного бдительности не помешает. Но очень бы хотелось, чтобы «Сантьяго Бернабеу» не освистывал ни Пике, ни кого-либо ещё. Футболистов всегда нужно уважать», — приводит слова Рамоса Marca.