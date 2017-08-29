Довбня: «СКА-Хабаровск» — вторая команда, где я получаю зарплату день в день

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня, ставший героем встречи 8-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», отразив 14 ударов соперников в створ ворот, прокомментировал своё достижение, а также заявил об отсутствии в клубе долгов по зарплате.
«В раздевалку после матча со «Спартаком» я пришёл последним, потому что общался и фотографировался с болельщиками. Хорошо, что меня с поля увели скромненько. Подошли и сказали: «Дайте Довбне помыться. Он выйдет и продолжит фотографироваться и раздавать вам автографы. Подождите 20 минут». Так и произошло.
Пока товарищи по команде насчёт интереса «Реала» не шутили. У нас сейчас три выходных, эмоции утрясутся, и все забудут. Агент мне звонил, когда я уже лёг спать. Договорились пообщаться на следующий день, но ещё не разговаривали. Возможно, один матч и способен изменить карьеру футболиста, но я долго к этому шёл. В какой-то момент уже не думал, что окажусь в РФПЛ. Но со СКА мы сделали что-то невероятное. Я благодарен всему Хабаровскому краю, губернатору, замгубернатора и тренерскому штабу за то, что они поверили в нас. У нас всех закончились контракты. Неизвестно, где бы мы были, если не остались бы в СКА.
При этом в клубе нет задержек по зарплате. Я в клубе полтора года – ни разу их не было. После Финляндии это вторая команда, где я получаю зарплату день в день. Так же было в «Торпедо». А во Владивостоке мы получали раз в три месяца, бывало раз в полгода. Доходило до того, что мы получали половинку половинки. Вот так. Ждешь зарплату три месяца, а потом тебе дают четверть. А ты снимаешь квартиру, семья, двое детей. А питание даже дороже, чем в Москве», — отметил Довбня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полную версию интервью с Довбней читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.