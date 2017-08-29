У. Дембеле: не испытываю давления в «Барселоне» из-за своей трансферной цены

Новый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отметил, что ничто не помешает ему сосредоточиться на работе должным образом. 20-летний французский футболист сказал это в связи с тем, что каталонский клуб заплатил за него дортмундской «Боруссии» € 105 млн. К этой сумме могут добавиться и бонусы.
«Я не испытываю давления из-за своей трансферой цены. Это просто правила трансферного рынка, которые являются сумасшествием. Для меня же главное – делать свою работу достойно и быть полезным команде. А на заплаченную за меня сумму не обращаю внимания и не беспокоюсь из-за этого», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.