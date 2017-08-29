«Чемпионат» запустил хэштег #ЧемпНапиши

Наш сайт хочет развиваться и охватывать темы, до которых другие издания пока не добрались. Российский спорт – это не только большие турниры и официальные пресс-конференции, на которых нам рассказывают о развитии инфраструктуры. Наш спорт гораздо шире, он полон удивительных историй, о которых болельщики даже и не подозревают. Особенно в регионах, которые совсем не избалованы вниманием. В том числе вниманием журналистов.
В нашем спорте много того, что на самом деле требует внимания, а не просто кажется важным. Поэтому «Чемпионат» запускает #ЧемпНапиши. Если вы увидели или узнали о каких-то неординарных ситуациях и случаях в российском спорте, сделайте фото или видео и выложите в социальную сеть с указанным хэштегом. Мы будем мониторить «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер».
На что мы будем реагировать?
1. Несправедливость и абсурдность российского спорта. К примеру, детский тренер требует от юных подопечных, чтобы они устроили драку во время турнира.
2. Благородные поступки. Вроде случая, когда футболист Ари вытащил беременную женщину из дымящейся машины.
3. Трогательные ситуации. Как умилительный рассказ 10-летней Полины о встрече с Роналду.
4. Нарушения законодательства РФ: договорные матчи, драки фанатов с полицией, взятки судьям и т. д.
5. Просто смешные истории.
На что мы не будем реагировать?
1. Незначительные события. «Чемпионат» не повлияет на управу, чтобы та установила турник или спортивную площадку в вашем дворе.
2. Просьбы разобраться со стадионом «Крестовский». Этой ситуацией уже занимается МВД.
3. Попытки использовать «Чемпионат» в корыстных целях. Предоставленные материалы до публикации будут проверены, а альтернативные мнения выслушаны. Увы, часто создают шум не там, где стоило бы.
Мы ждём от наших читателей информацию, которую, на их взгляд, незаслуженно обошли вниманием. Сразу оговоримся. Далеко не каждой истории мы будем посвящать статьи. Для этого у нас не хватит ни людей, ни времени. Но для важных тем мы всегда найдём ресурсы. Это касается как любительского, так и профессионального спорта.