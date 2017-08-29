Р. Фернандес: хочу приобрести для «Барселоны» одного или двух игроков

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» не считают летнюю трансферную кампанию клуба завершившейся. Об этом сказал спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес, отвечая на вопрос, ведёт ли «Барселона» переговоры о приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
«Это правда, что мы ведём переговоры с одним футболистом, а время поджимает. Надеемся, что сможем представить его в качестве нашего игрока. Я хочу приобрести для «Барселоны» одного или двух игроков», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.
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