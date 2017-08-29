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Ярмоленко — о переходе в «Боруссию» Д: меня переполняют противоречивые чувства

29 августа 2017, вторник. 09:12 Футбол

Нападающий Андрей Ярмоленко, который перешёл из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию», поблагодарил украинский клуб и болельщиков за поддержку. Соглашение «Боруссии» с украинцем заключено до 2021 года.

«Сейчас меня переполняют противоречивые чувства: радость, потому что я о таком переходе мечтал долгое время и наконец он осуществился, и небольшое разочарование от того, что придётся попрощаться со своими родными людьми. За то время, которое я провёл в «Динамо», могу их называть именно так. Хочу выразить слова благодарности в первую очередь президенту клуба Игорю Суркису, а также Григорию Суркису за то, что они сдержали своё слово и выполнили всё так, как обещали и как мы договаривались. Игорь Михайлович говорил: «Придет твоё время, и будешь играть в европейском топ-клубе». Всё так и получилось. Ещё раз убедился для себя, что людей постарше нужно слушать (улыбается).

Конечно, хочу поблагодарить каждого из тренеров, под чьим руководством я играл за те годы, которые провёл в «Динамо». У каждого из них я чему-то научился, с каждым из них были и победы, и поражения, но в любом случае я хочу всем сказать спасибо. Никогда не забуду нашу совместную работу и то, что они для меня сделали.

Также безгранично благодарен всем ребятам, с которыми мне доводилось играть в команде, – все они без исключения стали для меня второй семьёй, ведь с ними я проводил, наверное, больше времени, чем со своей настоящей семьёй. Огромное им спасибо! Для меня было честью надевать капитанскую повязку и выводить их на матчи в качестве капитана.

Отдельные тёплые слова хочу сказать докторам, массажистам, всему медперсоналу, который всегда заботился о моём здоровье и помогал восстанавливаться, словом, делал всё, что мог, а также работникам базы, поварам, сотрудницам кухни, которые готовили для нас кушать, тем людям, которые отвечают за подготовку полей. Они обеспечивали условия для тренировок, игр и, соответственно, для моего карьерного роста. Со всеми ними у меня остались прекрасные отношения. Еще раз спасибо им за всё, что они делали для меня, я этого никогда не забуду. Не могу не сказать о наших болельщиках, которых мне будет очень не хватать. Я играл для них и очень ценю их поддержку как в хорошие, так и в тяжёлые времена. Буду по ним скучать и вспоминать с теплотой», — цитирует форварда пресс-служба «Динамо».

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Ярмоленко
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Динамо Киев Андрей Ярмоленко
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