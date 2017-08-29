Серхио Рамос: нужно оставить Асенсио в покое и не мешать ему

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что игра полузащитника Марко Асенсио не является для его одноклубников откровением. Рамос подчеркнул также и важность того, чтобы 21-летнему футболисту сборной Испании не мешали сосредотачиваться на работе и прогрессировать.
«Асенсио – очень сильный футболист, и его игра уже не новость для нас. Нужно оставить его в покое и не мешать ему. Это важно и для того, чтобы другие также проявляли себя. Марко обладает даром от бога, что очень полезно для «Реала». Зидан отлично осуществляет ротацию состава, и главное в том, чтобы всегда была конкуренция», — цитирует Рамоса AS.
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