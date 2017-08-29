«Кристал Пэлас» близок к приобретению Сако за £ 25 млн

«Кристал Пэлас» близок к приобретению защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, который вторую половину прошлого сезона выступал в аренде за «орлов». Как сообщает Daily Mail, изначально клуб не рассчитывал на покупку Сако из-за высокой цены, но неудачный старт в АПЛ заставил «Кристал Пэлас» возобновить переговоры с «Ливерпулем», который снизил цену на 27-летнего игрока до £ 25 млн.
Сам «Ливерпуль» не нуждается в услугах Сако и готов расстаться с французом, а «Кристал Пэлас» в свою очередь согласился заплатить нужную сумму.
Сако является воспитанником «ПСЖ», в составе которого стал самым молодым капитаном в истории клуба, в 17 лет выведя свою команду на матч чемпионата Франции.
Де Бур: сейчас Сако слишком дорог для «Кристал Пэлас»