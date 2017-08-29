Туран может перейти в «Монако»

Судьба полузащитника «Барселоны» Арды Турана продолжает оставаться неопределённой. В услугах турецкого футболиста заинтересован «Галатасарай», однако он может перейти в «Монако», передаёт Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, в испанском гранде верят, что смогут найти для Турана клуб до закрытия трансферного окна. К Турану стал проявлять интерес «Монако», что изначально для каталонского клуба является приемлемым вариантом.
Ранее сообщалось, что Туран и защитник сине-гранатовых Дуглас не намерены менять клубную прописку, если в другом месте не будут получать такую же зарплату. Они предпочитают не иметь игровой практики, но не терять в деньгах.