Довбня: жена отговорила меня бросить футбол

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня рассказал, что у него раньше были мысли бросить футбол и завершить спортивную карьеру.
«Благодаря жене заиграл на уровне РФПЛ. Она отговорила меня бросить футбол. В 2008-м приехал из финской «Хаки». Думал, что я в полном порядке. Всё-таки поиграл в Кубке УЕФА, призёр чемпионата Финляндии, ещё молод. В России меня отправили на просмотр к Красножану в «Спартак-Нальчик». Я прошёл два сбора: просмотровый и с основной командой. Из разговора с тренером было ясно, что клуб планировал меня подписать и отдать в аренду. Сорвалось. Контракт не подписали, а трансферное окно закрылось. Я никуда не устроился, а у меня жена и маленький ребёнок, которых нужно кормить. Сказал: «Всё, пойду работать куда получится». Искал объявления по работе грузчиком, в «СпортДепо» хотел устроиться.
Жена сказала: «Ты сумасшедший? Полжизни отдал футболу. Иди тренируйся». Помог Алексей Гаращенко – друг и крёстный моих детей. Он работает в футбольном клубе «Смена» в Капотне. Тренер вратарей со мной занимался, чтобы я хоть как-то поддерживал форму. Алексей даже договорился с тренером МВД. Я с ними тренировался, и меня взяли в первую лигу. Через неделю команда закрылась.
На меня вышли агенты и предложили просмотр в «Сибири». Я согласился, приехал и меня подписали на полгода. Всё это время я отсидел в запасе. Тогда играл Чепчугов, команда вышла в РФПЛ, и меня списали. Отправился в «Нижний Новгород» к Григоряну. Я тогда ещё числился в команде, но уехал, так как не играл. Плюс существовали задержки по зарплате, а у меня как раз родился второй ребёнок, дочка болела, и у самого на ноге был сломан палец. Лежали в больнице. Когда нас выписали, я отпросился у Александра Витальевича в Москву. Всё-таки зарплату не платили, а квартиру снимать дорого. Оставалось семь дней до конца чемпионата. Григорян сказал: «Да, Саш, не проблема – езжай», — отметил Довбня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полную версию интервью с Довбней читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.