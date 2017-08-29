Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, защищающий ныне цвета «ПСЖ», посоветовал полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не переходить в каталонский клуб, сообщает бразильское издание Estadao.
Сам Неймар покинул стан сине-гранатовых перед стартом нынешнего сезона за € 222 млн.
Неймар сказал Коутиньо, что последнему не придётся жалеть о нежелании мерсисайдцев выставлять его на трансфер.
Ранее приводились слова врача сборной Бразилии Микаэла Симони, который утверждает, что Коутиньо пребывает в сложном психологическом состоянии, переживая стресс. По словам Симони, это обусловлено неопределённым будущим игрока и страстным желанием перейти в испанский гранд.