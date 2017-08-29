Сборные на «Спортивной волне» возглавят звёзды футбола прошлых лет

Оргкомитет фестиваля «Спортивная волна» запустил регистрацию любительских футбольных команд на турнир, который пройдет в Турции с 30 сентября по 7 октября. В течение 5 дней состоится серия товарищеских матчей, а также матчей основной сетки группового этапа, золотого и серебряного плей-офф. Особенным сюрпризом для болельщиков станет участие известных футболистов — Валерия Шмарова, Андрея Канчельскиса, Дмитрия Сенникова и Руслана Нигматуллина. Именитые спортсмены возглавят сборные фестиваля, собранные из футболистов без команды, и будут заявлены в качестве играющих тренеров.
Особенностью фестиваля «Спортивная волна» является и разнообразная спортивная программа: волейбол, пинг-понг, дартс, турнир по киберфутболу. Для желающих более спокойного времяпрепровождения на свежем воздухе пройдут групповые занятия по йоге.
Регистрация любительских футбольных команд и футболистов «одиночек» доступна на http://www.turkey2017.sportvolna.ru.
Видео доступно на Youtube.