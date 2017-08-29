Хитцфельд: Анчелотти может быть доволен составом «Баварии»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд считает, что нынешний наставник команды Карло Анчелотти имеет в своём распоряжении футболистов, с которыми может добиться больших успехов.
«Определённо, Анчелотти может быть доволен составом «Баварии». Все без исключения новички команды могут быть ей полезны и развивать её игру. Кроме того, это поможет Анчелотти осуществлять ротацию, на которую он делает ставку. Благодаря этому у него будет конкуренция в команде. Это его философия, которую он применял и в предыдущем сезоне. Надо ещё принять во внимание и то, что в распоряжении Анчелотти отличная «скамейка» запасных», — цитирует Хитцфельда tz.
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