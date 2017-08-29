Р. Фернандес: приобретение Сери «Барселоной» исключается полностью

«Барселона» однозначно не будет приобретать полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Сери – добротный футболист, но его приобретение «Барселоной» исключается полностью. Мы всё тщательно проанализировали и предпочитаем укреплять другие позиции», — приводит слова Фернандеса Marca.
Ранее сам Сери отметил, что очень польщён похвалой в свой адрес со стороны бывшего хавбека сине-гранатовых Хави Эрнандеса. Кроме того, футболист отметил, что ему не было бы страшно перейти в такой гранд, как «Барселона».