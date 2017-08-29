Бывший нападающий «Ромы» Тотти отправился на тренерские курсы

Бывший капитан и нападающий «Ромы» Франческо Тотти в скором времени станет тренером. Завершивший карьеру по окончании сезона-2016/17 Тотти отправился на тренерские курсы, которые пройдут в Тригории. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Франческо Тотти играл за «Рому» с 1993 года, воспитанником которой является. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи. По окончании карьеры 40-летний Тотти занял должность директора «Ромы».
Напомним, что, будучи футболистом, Франческо Тотти говорил о желании однажды возглавить «Рому».
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