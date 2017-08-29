Самедов: симуляции в матче с «Локомотивом» с моей стороны абсолютно точно не был

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал мнение по поводу своего удаления в домашнем матче с «Локомотивом» (3:4). Вторая жёлтая карточка хавбеку была показала арбитром Алексеем Еськовым за симуляцию.
«Прежде всего мне, как и всей команде, после поражения от ЦСКА не хотелось проигрывать второе дерби подряд. Именно это было самое важное. Хотя не буду скрывать, что в некоторой степени лично для меня матч с «Локомотивом» был особенным и по указанной вами причине.
Первое предупреждение я получил за фол. А второе – после того, как бежал и упал на высокой скорости. Симуляции в том эпизоде с моей стороны абсолютно точно не было. Потом я убедился в том, что главный судья Алексей Еськов просто не видел момента и не разобрался в ситуации», — цитирует Самедова «Коммерсант».