«Сток Сити» за £ 18 млн приобрёл Виммера у «Тоттенхэма»

Защитник Кевин Виммер, права на которого принадлежали «Тоттенхэм Хотспур», продолжит карьеру в «Сток Сити». Об этом говорится на сайте «гончаров». Сумма сделки составила £ 18 млн (около € 19,5 млн).
Австрийский защитник подписал контракт сроком на пять лет. 24-летний футболист стал седьмым новичком нынешним летом.
Кевин Виммер играл за «Тоттенхэм» с 2015 года, куда перешёл из «Кёльна». На его счету 31 матч за «шпор». Результативными действиями защитник не отметился.
Фото Виммера в футболке «Сток Сити» можно посмотреть в «Твиттере».