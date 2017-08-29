Промес: не понимаю, почему «Спартак» так начал новый сезон

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью голландским журналистам рассказал, как у него идут дела в московской команде. После 8 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 9 очков. Промес в 8 матчах забил 5 голов (2 – с пенальти) и сделал 3 голевых паса.
«На самом деле в «Спартаке» мало что изменилось в сравнении с прошлым сезоном, когда мы стали чемпионами, поэтому я не понимаю, почему мы так стартовали в новом сезоне. Сейчас у команды трудный период, но я нахожусь в хорошей форме, готов к предстоящим матчам сборной, и моя статистика доказывает это. Что касается уровня российского чемпионата, то люди, которые в теме, знают, насколько это трудный турнир», — сказал Промес.
Сборной Нидерландов 31 августа предстоит сыграть в гостях с национальной командой Франции, а 3 сентября голландцы примут болгарских футболистов. Оба матча состоятся в рамках квалификации ЧМ-2018.