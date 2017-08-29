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ЧМ-2018 - Европа
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Промес: Нидерланды должны сыграть на ЧМ, в России постоянно спрашивают об этом

29 августа 2017, вторник. 12:42 Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес поделился ожиданиями от ближайшего гостевого матча квалификации ЧМ-2018 с национальной командой Франции, запланированного на 31 августа.

«В России меня постоянно спрашивают, как вообще такое возможно, что голландская сборная может пропустить чемпионат мира. Многие люди не понимают этого. Мы должны сыграть на чемпионате мира и должны сделать всё необходимое, чтобы выиграть во Франции. Я уверен, что у нас всё получится. И я не оптимист, а реалист», — сказал Промес.

После 6 туров Нидерланды занимают 3-е место в группе A, набрав 10 очков. Швеция и Франция имеют в активе по 13 очков.

Источник: NOS.nl Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол ФК Спартак Квинси Промес
Новости. Чемпионат мира 2018
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