Воспитанник «Краснодара» Кавлинов стал игроком «Ротора-Волгоград»

Голкипер Денис Кавлинов, который является воспитанником «Краснодара», перешёл в «Ротор-Волгоград». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Детали договора не разглашаются.
На протяжении пяти лет, начиная с 2012 года, новичок «Ротора» выступал за молодёжную команду «Краснодара» и во втором дивизионе за «Краснодар-2».
В прошлом сезоне 22-летний вратарь выступал за питерское «Динамо», с которым занял первое место в группе «Запад» ПФЛ. На счету Кавлинова 7 матчей в ПФЛ и 5 пропущенных мячей.
Кольцевая линия. Главный вопрос к самому стильному клубу страны
«Краснодар» и цели — всё сложно.