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«Манчестер Сити» сделает предложение «Арсеналу» по Алексису Санчесу

29 августа 2017, вторник. 13:05 Футбол

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес нужен «Манчестер Сити». Как сообщает Sky Sports, на этой неделе «горожане» сделают предложение лондонцам. Отметим, что трансферное окно закрывается 31 августа.

Согласно информации источника, «Манчестер Сити» готов включить в сделку полузащитника Рахима Стерлинга. 22-летний англичанин был куплен у «Ливерпуля» летом 2015 года за € 62,5 млн.

По данным чилийских СМИ, Алексис Санчес попросил отпустить его из расположения сборной Чили, чтобы уладить вопрос касательно своего будущего. Контракт 28-летнего футболиста с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.

В «Арсенале» опровергли информацию о запросе Алексиса Санчеса на трансфер
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити Алексис Санчес Рахим Стерлинг Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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