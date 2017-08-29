175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Томь» взяла в аренду защитника «Зенита» Зуйкова

29 августа 2017, вторник. 13:07 Футбол

Защитник «Зенита» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Томи». Как сообщает официальный «твиттер» томского клуба, 23-летний футболист будет выступать в своей новой команде до конца текущего сезона на правах аренды.

Зуйков перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно и во второй половине минувшего сезона провёл девять матчей за «Зенит-2» в Футбольной национальной лиге. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в пяти матчах «Зенита-2», не отметившись результативными действиями

После 10 туров «Томь» занимает в таблиц ФНЛ 11-е место.

Петраков: не можем на аркане притащить игроков в «Томь» без их воли
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Томь" Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Зенит Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
13:34 Глушаков: бывали моменты, когда хотел с футбола переключиться на что-то другое
13:32 Гол Манджукича в финале ЛЧ против «Реала» признан лучшим в турнирах УЕФА
13:29 «Вердер» заплатил Крузе € 3 млн и добился отмены пункта о сумме отступных
13:28 Нету прошёл медобследование для «Фенербахче»
13:27 Сёмин: в Кубке России «Локомотиву» достался самый сильный соперник из ФНЛ
13:08 «Монако» может потратить € 35 млн за покупку В. Карвалью в случае ухода Фабиньо
13:07 «Томь» взяла в аренду защитника «Зенита» Зуйкова
13:05 «Манчестер Сити» сделает предложение «Арсеналу» по Алексису Санчесу
13:02 «Суонси Сити» попытается совершить трансфер Саншеша
12:51 Воспитанник «Краснодара» Кавлинов стал игроком «Ротора-Волгоград»
12:43 Хедира: Хёведес может быть полезен «Ювентусу»
12:42 Промес: Нидерланды должны сыграть на ЧМ, в России постоянно спрашивают об этом
12:29 Промес: не понимаю, почему «Спартак» так начал новый сезон
12:23 Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России
12:20 В «Валенсии» исключили возможный уход Гарая
12:19 Агент Хёведеса верит, что игрок перейдёт в «Ювентус»
12:16 «Сток Сити» за £ 18 млн приобрёл Виммера у «Тоттенхэма»
12:08 Карасёв будет судить отборочный матч чемпионата мира 2018 года Чехия – Германия
11:42 Могилевец пропустил тренировку сборной России, Гранат досрочно завершил занятие
11:39 Абденнур отказался от перехода в «Зенит» и может стать игроком «Марселя»
11:34 Полузащитник «Сельты» Диоп стал игроком «Лиона»
11:24 Лунёв прибыл в расположение сборной России
11:19 Самедов: симуляции в матче с «Локомотивом» с моей стороны точно не было
10:59 Бывший нападающий «Ромы» Тотти отправился на тренерские курсы
10:58 Р. Фернандес: приобретение Сери «Барселоной» исключается полностью
10:53 И. Суркис: предложение «Боруссии» по Ярмоленко было самым высоким за все годы
10:50 Хавбек «Арарата» Земченков: можем играть на равных с любым соперником
10:49 Хитцфельд: Анчелотти может быть доволен составом «Баварии»
10:30 Эллардайс может сменить де Бура на посту наставника «Кристал Пэлас»
10:24 «Ливерпуль» подтвердил, что договорился с «РБ Лейпциг» о переходе Наби Кейта
10:09 Перед ЧМ-2018 фанаты могут провести международный боксёрский турнир
10:05 В «Лужниках» к маю 2018 года будет построена канатная дорога
10:00 Самедов: две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить
10:00 Сборные на «Спортивной волне» возглавят звёзды футбола прошлых лет
09:57 Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в «Барселону»
09:53 Лёв: суммы трансферного рынка? Неймар – только начало
09:49 Довбня: жена отговорила меня бросить футбол
09:45 «Бетис» может расторгнуть контракт с Зозулей до закрытия трансферного окна
09:30 Туран может перейти в «Монако»
09:29 Тренер сборной Хорватии: Модрич никогда не думал об уходе из сборной
09:24 «Кристал Пэлас» близок к приобретению Сако за £ 25 млн
09:21 Серхио Рамос: нужно оставить Асенсио в покое и не мешать ему
09:12 Ярмоленко — о переходе в «Боруссию» Д: меня переполняют противоречивые чувства
09:00 «Факел» не выплатил футболистам премиальные и бонусы за прошлый сезон
08:51 Врач сборной Бразилии: у Коутиньо стресс, он хочет в «Барселону»
Все новости RSS
Партнерский контент