«Монако» может потратить € 35 млн за покупку В. Карвалью в случае ухода Фабиньо

«Монако» нашёл замену Фабиньо, который входит в сферу интересов «ПСЖ». Если переход во французкий клуб состоится, то на его место монегаски могут приобрести полузащитника Вильяма Карвалью, права на которого принадлежат «Спортингу».
L’Equipe сообщает, что за 25-летнего португальца «Монако» может заплатить € 35 млн, плюс ещё € 6 млн в виде бонусов. Трансферное окно закрывается 31 августа.
Вильям Карвалью является воспитанником «Спортинга». Контракт хавбека с лиссабонцами действует до лета 2020 года.
Зачем закрывать трансферное окно до старта сезона
Сезон начался, а трансферные саги ещё не закончены. В ролях: «Ливерпуль», «Монако», «Арсенал», «Барселона» и другие.